Обама не хочет рекламировать свою книгу

Президент США Барак Обама не будет рекламировать свою книгу «О тебе пою: послание к моим дочерям», которая появится на прилавках американских книжных магазинов через два месяца. «Ни президент, ни его дочери в маркетинговой кампании книги участвовать не будут», - сообщил официальный представитель Белого дома Роберт Гиббс. Обама с помощью своих дочерей Малии и Саши написал детскую книжку еще до того, как стал президентом. Книга рассказов о тринадцати выдающихся американцах, в которой, в том числе, идет речь о президенте Джордже Вашингтоне и первом афроамериканском бейсболисте высшей лиги Джеки Робинсоне, появится на прилавках магазинов 16 ноября. Выпустит ее нью-йоркское издательство Random House тиражом 500 тысяч экземпляров. В случае успеха Random House обещает выпустить дополнительный тираж. «Если вы прочтете эту книгу, то вы поймете, что это вдохновляющая книга о стране, в которой живут его (Обамы) дети и об их способности и способности детей по всей стране мечтать о большем, и добиваться того, что они хотят», - рассказал Гиббс. Книжка, на обложке которой изображены Малия и Саша на прогулке с первой собакой страны Бо, уже стала, согласно сообщениям сети книжных магазинов Barnes & Noble и сайта Amazon.com, лидером по количеству предварительных заказов. Средства от продажи книги пойдут в фонд стипендий для детей убитых или покалеченных военнослужащих. Книга «О тебе я пою: Письмо моим дочерям» - не первое литературное творение Барака Обамы. В его активе уже две книги – «Дерзость надежды» и «Мечты моего отца».