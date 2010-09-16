Курникова разделась в формате 3D

Теннисистка Анна Курникова разделась для октябрьского номера американского журнала «Maxim». Теперь поклонники звезды смогут увидеть ее почти вживую: в журнал добавляется 3D-диск, на котором Анна предстает почти в чем мать родила. В интервью журналу звезда рассказала о том, что, наконец, стала гражданкой Америки. Ранее Анна не задумывалась о получении паспорта США. Но теперь ей нужен соответствующий документ, так как красотка трудится в организации, поддерживающей американских солдат. Курникова посещает военные базы, чтобы поддерживать дух бойцов.