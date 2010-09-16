Из-за автопробега Януковича с Медведевым перекроют дороги

Эти мероприятия будут предприниматься только по решению представителей Управления госохраны, говорят в ГАИ Госавтоинспекция будет ограничивать движение в Сумской области в связи с автопробегом при участии президентов Украины и России Виктора Януковича и Дмитрия Медведева только по решению Управления госохраны. Об этом сообщил заместитель начальника Департамента ГАИ МВД Украины Владимир Резников сегодня на пресс-конференции в Киеве. «Подразделения ГАИ будут осуществлять определенные мероприятия: вводить на отдельных участках дорог определенные ограничения, но эти мероприятия будут предприниматься только по решению представителей Управления госохраны», - сказал он. Как подчеркнул Резников, «если будут основания, то ГАИ будет действовать согласно закону». Как сообщалось, Янукович и Медведев 17 сентября примут участие в мероприятиях, посвященных Международному автопробегу Санкт-Петербург – Москва – Киев.