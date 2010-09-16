Миллиардер Дональд Трамп трудоустроит безработных через шоу

Сегодня на американском канале NBC начинается очередной сезон популярного реалити-шоу «Apprentice» («Ученик»), героями которого, в отличие от предыдущих сезонов, станут не «звезды», а безработные Шоу организует американский миллиардер Дональд Трамп, а главным призом для одного из 16 конкурсантов будет рабочее место в корпорации Трампа. Соискателям вакансии предстоит еженедельное интервью с работодателем, который намерен выяснить их способности в принятии бизнес-решений, талант к адаптации в изменяющейся ситуации, готовность к конкурентной борьбе, сообщают РИА Новости. Состязание людей, которым нечем кормить свою семью, добавит драматизма действию, полагают авторы проекта. Впервые «Apprentice» вышло в эфир в 2004 году и сразу попало в топ телевизионных реалити-шоу. Заключительный эпизод первого сезона собрал у экранов 28-миллионную зрительскую аудиторию, став лучшим шоу недели. Основным доходом Дональда Трампа считается девелоперский, а не шоу-бизнес. Его капитал превышает 2 миллиарда долларов. Тем не менее, строительный магнат добавил в свой карман 50 миллионов долларов за минувший год исключительно на своих развлекательных программах на NBC, Golf-channel и MTV. Одно из самых популярных его шоу - конкурс «Мисс Вселенная».