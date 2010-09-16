Советник Папы Римского назвал Британию страной Третьего мира

Высокопоставленный советник Папы Римского кардинал Вальтер Каспер отказался от участия в поездке Бенедикта XVI в Англию и Шотландию, которая начинается 16 сентября Накануне в интервью немецкому журналу Focus он сравнил Британию со «страной Третьего мира, погрязшей в агрессивном атеизме», передает ВВС. «Когда вы прибываете в аэропорт Хитроу, может показаться, что вы оказались в стране Третьего мира», – заявил он. А сегодня Ватикан обнародовал заявление, в котором постарался преуменьшить критический характер слов кардинала Каспера. В нем говорится, что кардинал не хотел «как-то оскорбить страну и имел в виду существующий в Британии мультикультурализм». Кроме того, в документе говорится, что советник понтифика отказался от поездки просто по болезни: источники в Ватикане сообщили, что кардинал Каспер страдает подагрой и врачи рекомендовали ему воздержаться от поездки в Британию. Как известно, британские католики с долей сомнения относятся к политике Папы Римского, в частности, в отношении целибата священников.