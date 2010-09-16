Самолет Берлускони совершил аварийную посадку

Самолет с премьер-министром Италии Сильвио Берлускони вскоре после взлета совершил вынужденную посадку в аэропорту Милана. Причина – неисправность иллюминатора По данным пожарной службы миланского аэропорта, посадка прошла в обычном режиме и без проблем, передает РИА Новости. Берлускони, который летел на саммит в Брюссель, полетит в Бельгию на другом самолете. Лидеры 27 стран Евросоюза, которые собираются сегодня на однодневный саммит совместно с министрами иностранных дел, выскажут свое видение отношений со стратегическими партнерами этой региональной организации. Так же ожидается, что главы государств и правительств стран ЕС обсудят подготовку к предстоящим в этом году саммитам ЕС с США, Россией, Украиной, Китаем, Южной Кореей и Индией.