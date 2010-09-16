У Луценко божатся, что левый Ландкрузер ему просто «приписали»

«Народная самооборона» заявляет, что Луценко не имеет никакого отношения к автомобилю Toyota LC, который ему «приписал» начальник Департамента ГАИ Украины Валерий Лозовой. Об этом сообщили в пресс-службе партии. В «Самообороне» отмечают, что слова Лозового не соответствуют действительности, поскольку Луценко после своей отставки с поста министра внутренних дел не пользуется служебным автотранспортом МВД. «Это касается всего автотранспорта МВД, включая тот, который министерство внутренних дел могло арендовать у частных компаний», - говорится в заявлении. Напомним, 16 сентября начальник Департамента ГАИ Украины Валерий Лозовой сообщил на пресс-конференции, что экс-министр внутренних дел Юрий Луценко использовал принадлежащий «Приватбанку» автомобиль Toyota Land Cruiser, который на самом деле должен был бы находиться в это время в распоряжении Министерства внутренних дел.