Сегодня Янукович и Медведев поучаствуют в автопробеге

Сегодня Президент Украины Виктор Янукович вместе с президентом Российской Федерации Дмитрием Медведевым примет участие в Международном автопробеге, посвященном 100-летию первого автопробега Санкт-Петербург - Москва - Киев. В 14:30 президенты во главе колонны автопробега отправятся в город Глухов Сумской области. "Медведев и Янукович лично пройдут часть маршрута - на приграничном участке между Брянской областью России и Сумской областью Украины - за рулем автомобилей", - сообщила пресс-секретарь президента России Наталья Тимакова. Отвечая на вопрос об автомобиле, на котором поедет Медведев, Тимакова сообщила, что им станет находящаяся в собственности Медведева Победа 1951 года выпуска. По предварительным данным, Янукович будет участвовать в пробеге или также на Победе, или на небольшом внедорожнике советских времен марки ЛуАЗ. "Главы государств проедут около 60 километров. Торжественно выедут от поселка Хомутовка Брянской области в России. Это в 20 км от украинской границы. А закончат свое небольшое путешествие в городе Глухове. Не исключено, что президенты в последний момент решат ехать на разных машинах, тогда Януковичу тоже дадут Победу. Будет ли кто-то из них за рулем или на пассажирских местах, еще не решено", - заявил газете представитель оргкомитета автопробега Александр Хорольский Если будет утвержден вариант с двумя автомобилями, то по России чуть впереди будет ехать Медведев, а по Украине - Янукович. "За президентами поедет еще 15 ретромашин", - рассказала Сегодня участник автопробега из экипажа №1 украинка Елена Мостицкая. Как сообщил Интерфаксу источник в Кремле, в Глухове президенты, кроме впечатлений об автопробеге, обсудят и более серьезные вопросы. В частности, поговорят об интеграции атомных комплексов двух стран и о подписании дополнительных документов по Черноморскому флоту РФ. Также особое внимание на встрече уделят ситуации с прохождением гражданами двух стран на российско-украинской границе пограничного, таможенного и миграционного контроля, продумав варианты по их облегчению. Ориентировочно в 15:30 президенты Украины и России прибудут в Глухов, где посетят Спасо-Преображенский собор, примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также пообщаются с представителями СМИ и осмотрят современные автомобили и били. Кроме того, в Глухове под председательством глав государств состоится совещание по вопросам приграничного сотрудничества. Как сообщалось, 13 сентября от Орловских ворот Екатерининского парка Царского Села стартовали 20 автомобилей - участники автопробега. За шесть дней экипажи должны добраться до Киева. Автопробег пройдет через Великий Новгород, Тверь, Калугу, Брянск, Чернигов. В этих городах запланированы торжественная встреча участников автопробега и концерты с участием групп Ногу свело! и Вопли Видоплясова. Пробег призван повторить исторический пробег, который проводился с 16 по 29 июня (по старому стилю) 1910 года Императорским российским автомобильным обществом на приз императора Николая II.