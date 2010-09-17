Белый дом опроверг слова Карлы Бруни об "адской жизни" Мишель Обамы

Администрация Белого дома опровергла нелестные слова о жизни первой леди США, приписанные Мишель Обаме в биографической книге Карла и ее амбиции жены президента Франции Николя Саркози Карлы Бруни. В книге говорилось, что во время визита четы Саркози-Бруни в Белый дом в марте нынешнего года Мишель Обама на вопрос Бруни о том, как ей живется в качестве первой леди США, ответила: "И не спрашивай! Это ад. Я не могу это выносить!". В свою очередь, представитель Белого дома Кэтрин Маккормик-Лелийелд опровергла эти слова. Будут ли предприняты какие-либо меры в связи с публикацией книги-биографии Бруни, не сообщается. Как сообщалось ранее, на следующей недели в книжные магазины поступит биография супруги президента Франции Карлы Бруни, написанная французской журналисткой L'Express Бесмой Лаури. В книге Карла: Секретная жизнь первую леди Франции описывают не в лучшем свете.