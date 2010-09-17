Тедеев будет гонять в футбол, а Кожемякин сыграет в теннис

Нардепы уехали попытать счастья в Белокаменную: с 16 по 20 сентября в Москве пройдут уже вторые по счету Игры парламентариев стран Европы. Соревноваться будут в пяти видах спорта — мини-футбол, теннис, настольный теннис, шахматы и гольф. В прошлом году на аналогичных играх наши депутаты заняли третье место (среди 10 команд). На этот раз участников будет чуть меньше — 9 команд: депутаты Рады сразятся с коллегами из Хорватии, Венгрии, Беларуси, Болгарии, Латвии, Литвы, Сербии и России. Защищать честь украинского парламента в Москве будут больше десятка человек. «В футболе у нас команда из восьми человек. Вратарь — бютовец Владимир Иваненко, чемпион мира среди силачей, я, Бабаев и Виталий Данилов, мастер спорта по борьбе, будем в нападении. А борец Эльбрус Тедеев — в защите. В Киеве мы тренируемся постоянно, по средам и субботам», — рассказывает депутат-регионал Юрий Колоцей, который будет капитаном футбольной команды Рады. В большой теннис сразятся бютовцы Андрей Кожемякин и Павел Костенко — они слаженная пара, играют вместе уже несколько лет. В настольный теннис будет играть бютовец Валерий Писаренко (он заявлен и для игры в футбол), а в гольф — регионал Олег Надоша. «В первых играх кубок выиграла Россия. Теперь и мы ставим себе такую задачу. Но у них очень сильная футбольная команда. Там играют шесть мастеров спорта, которые играли в командах высшей лиги России», — говорит Колоцей.