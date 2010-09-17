Ахметов купил киевский ЦУМ

Самый известный универмаг страны - Киевский центральный универмаг ЦУМ - перешел в собственность структур, подконтрольных Ринату Ахметову. Официально о продаже самого известного универмага в Украине объявлено не было, однако события, происходящие на предприятии, подтверждают, что у ЦУМа появился новый владелец и им стал Ринат Ахметов. 10 сентября на собрании акционеров ОАО «Киевский центральный универмаг» был полностью сменен менеджмент компании. Был уволен с занимаемой должности член наблюдательного совета Валерий Мазур, который руководил ЦУМом последние 8 лет и которому участники рынка приписывали контроль над универмагом. Причина увольнения – «в связи с невыбором в новый состав набсовета». С этой же формулировкой лишился своего места в набсовете его сын Вячеслав Мазур, а также представитель Фонда госимущества. В то же время список персон и компаний, которые вошли в новый набсовет, довольно интересен – все они тесно связаны с группой "СКМ", которая управляет активами Рината Ахметова. Так, в наблюдательный совет ЦУМа, вошла компания Telnet Holdings Limited. По официальным данным, эта компания владеет 10,87 млн. акций ЦУМа. Еще один член наблюдательного совета - Medсo Services Limited. На этом юрлице зарегистрировано 6,36 млн. акций универмага. Также в набсовет вошли Jassen Enterprises Corp. (9,01 млн. акций) и Omni International Ventures Limited (10,87 млн. акций). Все эти компании – оффшоры, однако они аффелированы с группой "СКМ". В частности, Jassen Enterprises Corp. долгое время была акционером Харцизского трубного завода и других активов группы. Также о причастности к сделке структур Рината Ахметова свидетельствует назначение в руководящий орган ЦУМа Жанны Коваленко. Ее предыдущее место работы - административный помощник в ООО "Эста Проперти Менеджмент" – холдинг, который управляет проектами "СКМ" в сфере недвижимости. Было сменено также правление компании - место уволенных руководителей заняли топ-менеджеры «Эста Холдинг». Напомним, что практически с начала этого года вокруг ЦУМа наблюдалась высокая деловая активность. Фонд государственного имущества несколько раз пытался продать 39,647% акций ОАО "Киевский центральный универмаг". Однако конкурс срывался, и лишь в конце июля этого года ФГИ продал указанный пакет компании "Киев-дилер" за 89,05 млн. грн. При номинальной стоимости акции 1,05 гривни цена продажи составила 3,65 гривни за акцию.