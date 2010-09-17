Янукович подсядет в «Победу» Медведева или порулит своей

Сегодня Виктор Янукович и Дмитрий Медведев поучаствуют в автопробеге, посвященном 100-летию первого автопробега Санкт-Петербург—Москва—Киев. Как выяснила «Сегодня», президенты, скорее всего, поедут из России в Украину в одной машине «Победа» Медведева. «Главы государств проедут около 60 километров, — рассказал нам представитель оргкомитета автопробега Александр Хорольский. — Торжественно выедут от поселка Хомутовка Брянской области в РФ. Это в 20 км от украинской границы. А закончат свое небольшое путешествие в городе Глухове Сумской области. Не исключено, что президенты в последний момент решат ехать на разных машинах, тогда Януковичу тоже дадут «Победу». Будет ли кто-то из них за рулем или на пассажирских местах, еще не решено».