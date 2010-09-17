Белый дом опроверг слова Мишель Обамы об адской жизни

Администрация Белого дома опровергла приписываемые Мишель Обаме высказывания о том, что она с трудом переносит жизнь первой леди США. Соответствующие слова были опубликованы в книге-биографии жены президента Франции Николя Саркози Карлы Бруни. В частности, в книге говорилось, что во время визита четы Саркози-Бруни в Белый дом в марте 2010 года жена Барака Обамы на вопрос Бруни о том, как ей живется в качестве первой леди США, ответила: «И не спрашивай! Это ад. Я не могу это выносить!». Представитель Белого дома Кэтрин Маккормик-Лелийелд заявила, что Мишель Обама никогда ничего подобного не произносила. Будут ли предприняты в связи с публикацией биографии Бруни какие-либо меры, не сообщается. Речь идет о книге «Карла и ее амбиции», написанной французскими журналистами Ивом Дере и Мишелем Дармоном. Книга поступила в продажу практически одновременно с произведением Бесмы Лаури «Карла: секретная жизнь», также посвященном первой леди Франции. Стоит отметить, что коллектив авторов «Карлы и ее амбиций» известен взвешенными биографиями многих известных политиков и общественных деятелей, в то время как книга Бесмы Лаури позиционируется как скандальное произведение. Книга «Карла и ее амбиции» была написана при непосредственном участии Карлы Бруни. Между тем представитель посольства Франции в США Эммануэль Ленаи в ответ на просьбу прокомментировать сложившуюся ситуацию заявил, что книга не была выпущена с санкции Бруни, и ответственность за все ее содержимое несут только авторы. В ответ на упоминание о том, что Карла Бруни сама беседовала с создателями книги, представитель посольства отметил, что не обладает всей информацией на этот счет. Тем не менее, он подтвердил, что Мишель Обама в действительности не говорила тех слов, которые ей приписываются в произведении Дере и Дармона.