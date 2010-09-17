Янукович говорит, что Медведев его заразил

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что по примеру президента России Дмитрия Медведева стал сторонником ретро-автомобилей марки «Победа». Об этом Янукович заявил после участия в одном из этапов международного автопробега, который проходит по маршруту Санкт-Петербург, – Москва – Киев. «Я старый автомобилист», - сказал он. В то же время, объясняя свой выбор марки автомобиля для участия в автопробеге, Янукович рассказал, что «мы не могли выбрать другую машину с Дмитрием Анатольевичем, потому что он меня заразил, когда я был у него в гостях». «И все это было накануне празднования Дня Победы – юбилейного», - сказал президент Украины.