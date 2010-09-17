Совладельца группы "Приват" Геннадия Корбана пытались убить

По данным "Сегодня", в днепропетровском ресторане, где прогремел взрыв, находился бизнесмен Геннадий Кобан -председатель набсовета компании «Славутич-Капитал» и совладельц группы "Приват". По данным МВД, именно на него и было совершено покушение. Через несколько минут после ЧП, бизнесмен ответил на телефонный звонок "Сегодня". Корбан сообщил, что его жизнь на данный момент находится вне опасности, однако комментировать ситуацию не стал. По нашим данным, "скорая" забрала бизнесмена в больницу. Карета подъехала к ресторану с "черного" входа. В дверь, откуда якобы выводили Корбана, запретили входить даже МЧСникам.