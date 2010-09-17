Ева Лонгория целовала мужа на глазах у Обамы

Даже такое важное событие, как выступление Барака Обамы, не смогло отвлечь Еву Лонгорию от супруга. Тони Паркер и Ева Лонгория приехали в Вашингтон по приглашению Барака Обамы. Там супруги посетили прием CHCI (Congressional Hispanic Caucus Institute) и вручение 33-й ежегодной премии этой организации. Посреди пламенной речи Барака Обамы, за которой Ева внимательно следила, мужу актрисы вдруг захотелось ее поцеловать. И не долго думая он так и сделал. Тони Паркер просто начал страстно целовать возлюбленную. Актриса отвечала ему взаимностью, но одновременно успевала следить за выступлением президента. Кстати, Барак Обама, досказав свою речь, вытащил на сцену свою жену Мишель и тоже расцеловал ее.