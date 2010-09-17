В Британии сорвали покушение на Папу Римского

В эти дни понтифик находится с визитом в Великобритании. По словам представителей правоохранительных органов Соединенного Королевства, задержания были произведены сегодня утром. Все пятеро подозреваемых, по данным лондонской полиции, не являются гражданами Великобритании. Между тем в Ватикане сообщили, что глава Римско-католической церкви был проинформирован о готовящемся покушении, однако никаких изменений в программу пребывания Папы в связи с этим вносить не планируется. По словам представителей Ватикана, Бенедикт XVI сохраняет спокойствие и выражает полную уверенность в компетентности британской полиции. В Ватикане сообщили, что не расценивают данную ситуацию как особо опасную. Отметим, что в Великобритании многие недовольны позицией Римско-католической церкви в отношении абортов, педофилии. Однако больше всего возмущений у британцев вызвало сообщение о том, во сколько обойдется налогоплательщикам визит понтифика: по разным оценкам, на этой уйдет от 10 до 12 млн евро.