Януковича и Медведева окрестили Тарапунькой и Штепселем

В пятницу к автопробегу «Санкт—Петербург — Киев», который проводится в ознаменование 100—летия аналогичного автопробега 1910 года на кубок Николая II, присоединились президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Они присоединились к гонке за 20 километров от российско—украинской границы: на пересечении Киевской трассы с дорогой, которая уходит на российский населенный пункт Ханель. К приезду президентов тут разбили белую палатку 25 на 20 метров и высотой 8 метров (в ней поставили стенды, посвященные автопробегу 1910 года) — здесь президенты встречались с участниками автопробега: актрисой Анастасией Заворотнюк, боксером Костей Дзю, певцом Дмитрием Маликовым и Паскалем, Виктором Павликом, скульптором Олегом Пинчуком. Невдалеке выстроили ретро—машины — «Победы», «Волги», «Роллс—Ройсы» разных годов выпуска. А через перекресток организовали палатку в цветах российского флага, где продавали воду, лимонад, булочки и бутерброды. На место пригнали две пожарные машины, скорую помощь. По кустам сидела милиция, а там, где кустов не было, милиционеры просто лежали на земле. Встречать президентов пришли и местные крестьяне. Завидев Медведева, один из них закричал: «Анатолич, поздравляю с днем рождения!». «Спасибо», — ответил президент России. Ближе к полудню на место пробега доставили «Победу», на которой должен был ехать Дмитрий Медведев. Машина — 1948 года выпуска, белого цвета, внутри салона установлены две камеры, чтобы снимать президента России. Колеса у «Победы» стоят Фаэр—стойн, это американская резина. Янукович поначалу собирался участвовать в пробеге на «ЛуАЗе», но поскольку машина непрезентабельная, ему тоже подогнали «Победу» М—20 кабриолет 1950 года выпуска. Она выполнена в бордово—бежевых тонах, с брезентовой крышей. Номерной знак у Януковича был символичный: «ДРУЖБА». Главные участники пробега прибыли на старт на вертолетах. Чтобы при посадке не поднималась пыль, участок, где должны были приземляться первые лица, поливали водой. Но это не помогло: когда пять вертолетов (три российских и два украинских) один за другим зашли на посадку, пыль стояла столбом — в итоге, те, кто был у палатки (в 500—700 метрах от места посадки), побежали прятаться. Первым прилетел Медведев — VIP-участник автопробега был в темной кожаной куртке и темных очках. Янукович прилетел на МИ—17 (дорога из «Борисполя» заняла у него час и 40 минут). Накануне на место старта прибыл министр Юрий Бойко. Он тоже решил поучаствовать в автопробеге на своем кабриолете ГАЗ—21 1960 года. «Я купил эту машину в прошлом году. Такой же есть только у литовского баскетболиста Сабониса», — рассказал Бойко. При встрече Янукович и Медведев обнялись, расцеловались и пошли в палатку. Дмитрий Маликов от имени делегации рассказал, что в автопробеге участвуют 40 машин. Затем участники захотели сфотографироваться с президентами. Выстраиваясь для фото, шутили, что Янукович огромный, а Павлик — невысокого роста, и его за Януковичем не видно. А рассматривая ретро—авто, Медведев предложил Януковичу отменить командировки и отправиться вместе с участниками пробега обратно в Питер. «Конечно, поехали, — поддержала Заворотнюк. — Грибочков соберем». «Да поедем, но лучше в Одессу» — пошутил Янукович. А когда президенты рассматривали небольшую машину Райли—Брукленд 1930 года, Медведев пошутил, мол, ну я еще сюда, может, и помещусь, а вот Виктор Федорович – нет. Все рассмеялись, а кто—то из толпы даже окрестил Януковича и Медведева Тарапунькой и Штепселем. На прощание президенты выслушали наставления юных инспекторов из Брянска, Москвы и Украины: дети рассказали им, что вне города по дорогам надо ехать со скоростью 90 км в час, а в городе — 60. После этого кортеж отправился в путь. Всего в нем было около 50 машин. По территории России первым ехал Медведев, по Украине — Янукович. Двигались президенты со скоростью 70 км в час. Кстати, участок до российско—украинской границы полностью заасфальтировали и все остановки покрасили в цвета российского триколора. Правда, вскоре дороги участников разошлись: президенты свернули в Глухов, а остальные участники пробега двинулись дальше на Чернигов.