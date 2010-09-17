Януковича и Медведева окрестили Тарапунькой и Штепселем

17 сентября 2010, 18:05

В пятницу к автопробегу «Санкт—Петербург — Киев», который проводится в ознаменование 100—летия аналогичного автопробега 1910 года на кубок Николая II, присоединились президенты Украины и России Виктор Янукович и Дмитрий Медведев. Они присоединились к гонке за 20 километров от российско—украинской границы: на пересечении Киевской трассы с дорогой, которая уходит на российский населенный пункт Ханель. К приезду президентов тут разбили белую палатку 25 на 20 метров и высотой 8 метров (в ней поставили стенды, посвященные автопробегу 1910 года) — здесь президенты встречались с участниками автопробега: актрисой Анастасией Заворотнюк, боксером Костей Дзю, певцом Дмитрием Маликовым и Паскалем, Виктором Павликом, скульптором Олегом Пинчуком. Невдалеке выстроили ретро—машины — «Победы», «Волги», «Роллс—Ройсы» разных годов выпуска. А через перекресток организовали палатку в цветах российского флага, где продавали воду, лимонад, булочки и бутерброды. На место пригнали две пожарные машины, скорую помощь. По кустам сидела милиция, а там, где кустов не было, милиционеры просто лежали на земле. Встречать президентов пришли и местные крестьяне. Завидев Медведева, один из них закричал: «Анатолич, поздравляю с днем рождения!». «Спасибо», — ответил президент России. Ближе к полудню на место пробега доставили «Победу», на которой должен был ехать Дмитрий Медведев. Машина — 1948 года выпуска, белого цвета, внутри салона установлены две камеры, чтобы снимать президента России. Колеса у «Победы» стоят Фаэр—стойн, это американская резина. Янукович поначалу собирался участвовать в пробеге на «ЛуАЗе», но поскольку машина непрезентабельная, ему тоже подогнали «Победу» М—20 кабриолет 1950 года выпуска. Она выполнена в бордово—бежевых тонах, с брезентовой крышей. Номерной знак у Януковича был символичный: «ДРУЖБА». Главные участники пробега прибыли на старт на вертолетах. Чтобы при посадке не поднималась пыль, участок, где должны были приземляться первые лица, поливали водой. Но это не помогло: когда пять вертолетов (три российских и два украинских) один за другим зашли на посадку, пыль стояла столбом — в итоге, те, кто был у палатки (в 500—700 метрах от места посадки), побежали прятаться. Первым прилетел Медведев — VIP-участник автопробега был в темной кожаной куртке и темных очках. Янукович прилетел на МИ—17 (дорога из «Борисполя» заняла у него час и 40 минут). Накануне на место старта прибыл министр Юрий Бойко. Он тоже решил поучаствовать в автопробеге на своем кабриолете ГАЗ—21 1960 года. «Я купил эту машину в прошлом году. Такой же есть только у литовского баскетболиста Сабониса», — рассказал Бойко. При встрече Янукович и Медведев обнялись, расцеловались и пошли в палатку. Дмитрий Маликов от имени делегации рассказал, что в автопробеге участвуют 40 машин. Затем участники захотели сфотографироваться с президентами. Выстраиваясь для фото, шутили, что Янукович огромный, а Павлик — невысокого роста, и его за Януковичем не видно. А рассматривая ретро—авто, Медведев предложил Януковичу отменить командировки и отправиться вместе с участниками пробега обратно в Питер. «Конечно, поехали, — поддержала Заворотнюк. — Грибочков соберем». «Да поедем, но лучше в Одессу» — пошутил Янукович. А когда президенты рассматривали небольшую машину Райли—Брукленд 1930 года, Медведев пошутил, мол, ну я еще сюда, может, и помещусь, а вот Виктор Федорович – нет. Все рассмеялись, а кто—то из толпы даже окрестил Януковича и Медведева Тарапунькой и Штепселем. На прощание президенты выслушали наставления юных инспекторов из Брянска, Москвы и Украины: дети рассказали им, что вне города по дорогам надо ехать со скоростью 90 км в час, а в городе — 60. После этого кортеж отправился в путь. Всего в нем было около 50 машин. По территории России первым ехал Медведев, по Украине — Янукович. Двигались президенты со скоростью 70 км в час. Кстати, участок до российско—украинской границы полностью заасфальтировали и все остановки покрасили в цвета российского триколора. Правда, вскоре дороги участников разошлись: президенты свернули в Глухов, а остальные участники пробега двинулись дальше на Чернигов.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
13:24
Порошенко напомнил Евросоюзу о восстанавлении Донбасса
13:15
Лига Чемпионов. Квалификация. "Динамо" - "Славия": анонс матчей, где смотреть, котировки букмекеров
13:00
“Как противно рушить семью!”. Отец Ани Лорак рассказал об отношениях певицы с мужем
12:45
МИД Украины рассердился из-за поездки Путина в Крым
12:43
В Украине готовы рвать всех за свое право воровать мнение
12:32
Омелян подтвердил, что Украина готовится к прекращению ж/д-сообщения с Россией
12:21
"Привычка": "Алису" спросили, почему Путин врет
11:41
Нежащаяся у бассейна Каменских побаловала фанатов снимком в откровенном купальнике
11:32
Стала известна дата боя Усика с Белью
11:31
Из-за коррупции на таможне Украина ежегодно теряет почти $5 млрд - SZ
11:27
В России скончался «непревзойденный Воланд»
11:07
В Сеть выложили зрелищное видео стрельб украинских боевых самолетов и вертолетов Видео
10:44
Курс доллара в Украине рванул вверх: стоит ли бежать в обменник за валютой
10:34
В Константинопольском патриархате рассказали, зачем к ним едет патриарх Кирилл
10:33
Рабинович предложил освободить пенсионеров от уплаты коммунальных услуг актуально
10:19
Зачем у нас что-то забирать силой, если мы сами отдадим? мнение
09:58
Евросоюз предохранил Болгарию от Украины
09:51
Вся власть пролетариату, кухаркам и ватникам мнение
09:38
В США "самая сексуальная женщина" Кейт Аптон позировала в эротичном нижнем белье Фото
09:10
Стало известно, сколько украинцев ездили на отдых в аннексированный Крым
09:00
Взрыв дрона при покушении на Мадуро попал на видео
08:48
"Девятерых вывели из строя". Бойцы ВСУ на Донбассе преподали боевикам жестокий урок
08:28
Япония воспротивилась российским истребителям на Курилах
08:05
Сигал высказался по поводу своей новой работы в российском МИД
07:50
Чат с протоиереем Георгием Коваленко
07:35
Донецкий боевик обвинил Корнета и Плотницкого в обстрелах Луганска ради власти
07:12
Украинцев в августе ожидает зрелищный звездопад Персеиды: когда смотреть
06:58
Потерянное поколение: украинцы массово пускают корни в Польше мнение
06:35
Топ-5 самых сложных знаков Зодиака
06:14
«Политический хаос». Журналист объяснил, почему в Украине нужно отменить президентские выборы
05:51
В Сети появился новый рейтинг самых красивых порнозвезд Фото
05:20
Нарколог назвал утоляющий жажду алкогольный напиток
04:44
У Путина иссякают ресурсы для контроля над обществом — политолог
04:13
Под Хмельницким нашли бесхозный контейнер с радиоактивным веществом
03:39
NASA показало фотографию "космического призрака"
03:02
В Британии женщина забыла об оральном сексе в поезде с незнакомцем
02:36
«Эталон шарма». Джанабаева снялась в клипе в необычном платье: фото
02:17
В России в объектив камеры попал побег ребенка в подгузнике из детсада: видео Видео
01:59
В Румынии на доме писателя и жертвы Освенцима написали антисемитские лозунги: фото
01:29
В Хмельницком многотонный грузовик упал с моста в реку: жуткие фото Фото
00:56
«Волочкова отдыхает». Собчак у моря села на шпагат: фото
00:27
В новом сезоне «Карточного домика» Кремль залили кровью: фото
05 августа, воскресенье
23:55
В Индонезии десятки людей погибли из-за масштабного землетрясения: фото Видео
23:24
Угроза для людей и рыб: раннее цветение Днепра грозит катастрофой. Видео Видео
22:55
Под Львовом крупный град сплошным слоем укрыл землю: фото и видео Видео
22:51
Раскрыты подробности покушения на президента Венесуэлы Мадуро
22:27
Путин во время визита в Крым посетил оперу и «печальное зрелище»: фото
22:26
Минобороны Украины обнародовало праздничное видео ко дню ВВС ВСУ Видео
22:07
Смертельные гонки: в Индии рухнувшая трибуна убила зрителей
21:45
Глава района в РФ назвал «Майданом» возмутившихся селян на церемонии открытия фонаря: фото
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять