Джордж Клуни собрался жениться?

Знаменитый Джордж Клуни и его подружка Элизабетта Каналис приехали в деревню погостить... к ее родителям. Элизабетта, понятное дело, никого в тех краях не удивила - она там родилась. Не то, что настоящая звезда из Лос-Анджелеса! Не каждый день звезда Голливуда решает заглянуть в крошечную итальянскую деревушку. Этим и объясняется бешеный интерес местных жителей. "Клуни обступили плотным кольцом, стали просить автографы. Хихикающие женщины признавались Клуни, что сходят по нему с ума", - рассказывают очевидцы. Отметим, что актер, явно, был в хорошем расположении духа. Да и как откажешь во внимании соседям будущей тещи? Расписался на всех листочках, улыбнулся и сфотографировался со всеми.