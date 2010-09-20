У Мирославы Гонгадзе - дом в кредит и нет телевизора

Вдова Георгия Гонгадзе Мирослава живет в американском городке Арлингтон (штат Вашингтон). Напомним, в 2001 году она попросила политубежища в Штатах, где живет по сей день с 13-летними дочками-близняшками Саломэ и Наной и работает ведущей на «Голосе Америки». «Мы купили трехкомнатный двухэтажный домик в кредит на 30 лет, — рассказывает «Сегодня» Мирослава. — В Англии такие называют townhouse — маленькие дома, объединенные стенами в один большой «конгломерат». Внизу у нас кухня, прихожая, наверху три комнаты. Плачу я за него, вместе с коммуналкой, очень много — три четверти зарплаты. Кроме «Голоса Америки», пишу в разные издания, выступаю на форумах». Все еще гражданка Украины Мирослава американкой себя не чувствует: «Украинские ментальность и взгляды на жизнь — все это со мной. Вот мои девочки, наверное, чувствуют себя американками. Они понимают украинский, но говорят на английском. Русский практически не знают». Как рассказала Мирослава, четверти ее зарплаты хватает на жизнь: еду, увлечения дочерей и даже отдых: «Мы не часто ездим в Европу — это дорого и далеко. Чаще отдыхаем в своем штате. Тут есть горы и океан. Два года назад были в Украине. Родина девочкам понравилась, но они обратили внимание на грязные улицы, на то, что исторические памятники не берегут... У нас, кстати, нет телевизора — мы решили, что лучше будем тратить время на мысли, чем на «ящик». Близняшки много рисуют, играют в театре, занимаются парусным спортом и гоняют в футбол: «Вот вчера их команда проиграла, — смеется Мирослава. — Саломэ хочет поступать в Оксфорд, изучать европейскую историю, археологию. Наночку интересуют юрисдикция, журналистика и фотография». Мирослава говорит, что хочет жить в Украине. Но вернуться она сможет, лишь поняв, что скандал с ее покойным мужем затих: «Я не хочу, чтобы мои дочки постоянно переживали стресс, будучи в центре внимания. Да и опасность сохраняется. Пока реальные заказчики не будут наказаны, мы в Украине жить не будем». По словам вдовы, в семье о Георгии стараются говорить поменьше — очень больно. Но в доме много семейных фото с ним. «И его имя высечено на мемориале погибшим журналистам в Музее новостей в Вашингтоне. Мы ходим туда в его день рождения», — говорит Мирослава.