Медведев написал в Twitter о теплом приеме в Украине

Президент России Дмитрий Медведев на своей странице в сервисе Twitter написал о теплой встрече, которую оказали ему и Президенту Виктору Януковичу жители украинского города Глухова. «О поездке в Украину. Не могу забыть радостные глаза тысяч людей, встречавших нас в Глухове. Очень хорошие эмоции. Это надо ценить политикам», - написал Медведев в своем микроблоге, сообщает «ТСН». Напомним, в пятницу, 17 сентября, Янукович и Медведев приняли участие в автопробегеСанкт-Петербург - Москва - Киев. Главы двух государств торжественно проехали из поселка Хомутовка Брянской области и, одолев около 60 км, прибыли в Глухов Сумской области. Там состоялось совещание по вопросам приграничного украино-российского сотрудничества, после чего главы двух государств отбыли в РФ.