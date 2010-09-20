Литвин пожаловался на отсутствие в Раде бумаги

Глава Верховной Рады Владимир Литвин просит правительство своими силами распечатать проект налогового кодекса. Об этом он сказал на согласительном совете, отвечая на предложение правительства ознакомиться депутатам с документом и подготовиться к его голосованию. "Я прошу с пониманием отнестись к тому, что учитывая огромные объемы документов, чтобы мы больше отдавали предпочтение использованию возможностей техники", - сказал он. "У каждого из нас есть ноутбук, и можно там смотреть все документы. А кабинет министров я хочу попросить, чтобы когда он (проект) будет представлен, сделали бы тираж, так как мы уже практически израсходовали запасы бумаги те, которые у нас есть на круглый год ", - сказал он.