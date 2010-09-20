Пьер Ришар гулял в киевской пивной до двух ночи

Погостив четыре дня в Киеве, французский актер Пьер Ришар отправился на уик-энд в Одессу. Но перед этим успел от души напиться пива и наесться украинских национальных блюд в столичных ресторанах Пьер не только отыграл три спектакля в театре имени Ивана Франко, но и побывал в Софиевском и Михайловском соборах. А вот в один из вечеров, сразу из театра, Ришар поехал в пивную «У Станка». Вместе с ктером был его сын Оливье Дефэй, который играет с отцом в одном спектакле. Папа и сын отдыхали в ресторане до двух часов ночи. Ришар и Оливье заказали пиво и закуску к нему. Компанию мужчинам составила женщина-переводчик. Французы были очень любезны с персоналом и дружелюбно улыбались. Отметим, что в этой пивной подают блюда бельгийской кухни. Ради Ришара заведение не закрывали. Судя по всему, Ришару во время пребывания в Киеве пришлась по вкусу наша национальная кухня. Сразу по приезде он с удовольствием ел на ужин украинский борщ. А перед тем, как отправиться в Одессу, снова решил полакомиться традиционными блюдами и отправился в ресторан «Шинок».