Світська левиця Періс Хілтон отримала умовний термін за зберігання наркотиків. Вона буде протягом року знаходитися під наглядом служби пробації, але уникне судимості. Покарання також включає 200 годин громадських робіт і штраф у розмірі 2 тисяч доларів. Крім того, Хілтон зобов'язали пройти курс лікування від наркотичної залежності. Хілтон вдалося уникнути реального тюремного терміну завдяки операції зі слідством. Спадкоємиця готельної імперії визнала себе винною в зберіганні наркотиків і перешкоджанні діям співробітника поліції. Справу розглядав окружний суд Лас-Вегаса. Нагадаємо, Періс Хілтон була затримана в Лас-Вегасі 27 серпня. Поліцейські зупинили машину, за кермом якої знаходився її друг Сай Уейтс, коли відчули запах марихуани з автомобіля. У Хілтон виявили 0,8 грама кокаїну - пакетик випав з її сумочки. Спочатку світська левиця стверджувала, що це не її наркотики, проте пізніше погодилася на операцію зі слідством. До друга Періс Хілтон звинувачення пред'явлені не були.