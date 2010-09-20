Бывший муж Тины Канделаки рисует картины

Бизнесмен Андрей Кондрахин, бывший муж телеведущей Тины Канделаки, сразу после развода громко заявил, мол, надоело ему быть всего лишь супругом телезвезды! И принялся позиционировать себя не только как удачливого предпринимателя (Кондрахин — владелец стоматологической клиники), но и как весьма творческую личность — новоявленный художник Кондрахин в этом месяце представил в Москве выставку под неоднозначным названием «О, плодотворение!». И даже бывшую супругу на открытие пригласил. Правда, Канделаки приглашение проигнорировала, сославшись на чрезмерную занятость. «Тину никогда особо не интересовало мое творчество», — объяснил Кондрахин, намекая, что это тоже повлияло на их разрыв. По словам друга Кондрахина, актера Станислава Садальского, экс-муж телезвезды новую любовь пока не ищет, зато в творчество ударился с головой. «Он много времени проводит в мастерской и не пускает туда никого, даже самых близких, — рассказал нам Садальский. — Я был у него на выставке, там собралось столько бомонда, шутили, что теперь и он — знаменитость!».