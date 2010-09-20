Тенопольский губернатор будет спать в вышитой ночной рубашке

Глава Тернопольской областной государственной администрации Михаил Цимбалюк будет спать в вышитой ночной рубашке. Об этом он сообщил в воскресенье на пресс-конференции во время фольклорно-художественного праздника «В Борщевском крае цветут вышиванки». По словам губернатора, полотняную ночную рубашку он уже заказал у мастерицы-вышивальщицы. «Решил попробовать, чем эти рубашки привлекали наших предков. Сама вышивка носит определенный позитив, а целый день набираешь негатив, то на вечер это будет своеобразная моральная и физическая очистка», – сказал Цимбалюк.