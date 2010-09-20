Глава немецкого МИД женился на своём друге

Этот год богат на гомосексуальные свадьбы власть имущих. Помнится, в июле состоялась свадьба премьер-министра Исландии Йоханны Сигурдардоттир с ее подругой писательницей и журналисткой Йониной Леосдоттир. Сегодня же СМИ сообщают об очередной свадьбе, на этот раз геев из Германии. В конце прошлой недели министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле официально зарегистрировал свои отношения со спортивным менеджером Михаэлем Мронцом. Скромная церемония, на которой присутствовали только близкие друзья и родственники пары, прошла в родном городе министра Бонне. Интересно, что по закону однополые браки в Германии запрещены, но пара нетрадиционной ориентации все же может вступить в «зарегистрированный союз». Такие отношения стали возможны после принятия соответствующего закона в 2001 году. Такая регистрация не является полноценным браком, но пара все же наделяет определенными правами и обязанностями, которые есть у гетеросексуальных браков. Ориентация Вестервелле не является чем-то скрытым за семью замками в Германии. Впервые он продемонстрировал ее публично в 2004 году, когда пришел на торжественный ужин по случаю 50-летия канцлера Германии Ангелы Меркель со своим спутником жизни. Вестервелле – один из немногих немецких политиков федерального значения, открыто признавшийся в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Кроме него, в этом признались только мэр Берлина Клаус Воверайт и бывший мэр Гамбурга Оле фон Бойст. Гидо Вестервелле возглавляет «Свободную демократическую партию», которая на последних выборах в бундестаг получила самое большое количество голосов за свою историю – 14,6 %. В конце октября 2009 года СДП вступила в коалицию с Христианско-демократическим союзом Ангелы Меркель, таким образом Вестервелле стал вице-канцелером Германии и министром иностранных дел. Вестервелле серьезно рассматривает все гендерные вопросы политики Германии за рубежом. В частности он выступил инициатором урезания помощи тем развивающимся странам, в которых женщин не считают за людей, а геев и лесбиянок привлекают к уголовной ответственности только за их ориентацию.