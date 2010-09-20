Сьюзан Бойл трижды попала в Книгу рекордов Гиннесса

Британская певица Сьюзан Бойл, в 47 лет сенсационно прославившаяся на весь мир, благодаря участию в телеконкурсе "Британия ищет таланты", попала в Книгу рекордов Гиннесса сразу в трех категориях, говорится в сообщении организаторов всемирного соревнования достижений. Ныне 48-летняя бывшая домохозяйка из шотландского городка, благодаря своему голосу, взлетела на первые строчки хит-парадов, когда в 2009 году появился ее дебютный альбом I Dreamed a Dream. Пластинка стала самой продаваемой в истории для британской женщины-исполнителя, а также самым успешным дебютом. Бойл также стала самой старшей исполнительницей, чей дебютный альбом сумел занять первые строчки списков продаж. Сама певица призналась, что для нее огромная честь попасть в книгу рекордов, которую она листала еще маленькой. "Я даже не мечтала, что когда-либо сама окажусь в Книге рекордов Гиннесса", - цитирует слова певицы Би-би-си. За первую неделю продаж в прошлом году было продано 411 тысяч 820 копий пластинки.