Свадебный дом Клинтонов продают за 7,5 млн долларов

Особняк Astor Courts в Нью-Йорке (США), в котором выходила замуж Челси Клинтон, дочь экс-президента США Билла Клинтона и нынешнего госсекретаря Хиллари Клинтон, выставлен на торги вдвое дешевле его оценочной стоимости - за 7,5 миллиона долларов, сообщает портал о роскоши Luxist. По данным ресурса, особняк был выставлен на продажу еще в сентябре 2009 года по цене в 12 миллионов долларов, однако его так никто и не купил. "Дом был построен в 1904 году американским миллионером Джоном Джейкобом Астором IV, погибшем во время крушения "Титаника". Особняк был спроектирован как дом для гостей и одновременно помещение для занятий спортом", - уточняется в материале. В нем добавляется, что особняк расположен на участке в 20 гектаров и имеет площадь 1,35 тысячи квадратных метров. "Внутри особняка имеются теннисный корт и бассейн с мраморной отделкой", - отмечает Luxist. По его данным, в 1964 году Брук Астор, жена одного из сыновей Джона Джейкоба Астора IV, передала недвижимость католической церкви, а нынешние владельцы купили ее в 2005 году за 3,2 миллиона долларов и "потратили целое состояние на ее реставрацию".