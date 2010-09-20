Янукович прокатил Медведева на «Запорожце»

Дмитрий Медведев и Виктор Янукович опровергли обидную поговорку «Запорожец» - не машина...» Участие в шуточном автопробеге для президентов закончилось серьезными переговорами на даче в Завидово, куда главы государств прилетели на вертолете. После автопробега Медведев пригласил Януковича к себе на дачу - в Завидово. В Тверскую область из Глухова президенты добрались быстро - в их распоряжении был вертолет. За ужином в неформальной обстановке главы государств обсудили экономическое сотрудничество, поговорили и о предстоящем украино-российском межрегиональном экономическом форуме, который запланирован на 4 октября в Геленджике. Самая большая интрига вечера - обсуждали ли президенты какие-нибудь нюансы по пребыванию Черноморского флота РФ в Крыму. Но переговоры проходили за закрытыми дверями, и круг лиц, прибывших в Завидово, был жестко ограничен. - На даче были лишь те, кто смог долететь в Тверскую область на вертолете, а это единицы, - сказал «КП» источник в президентских кругах. - Если Медведев и Янукович о чем-то и договорились, то это станет известно уже во время их следующей встречи, в Геленджике. После дружеской беседы Дмитрий Медведев и Виктор Янукович вышли на улицу, чтобы... снова покататься на машине. На этот раз президенты сели в раритетную модель «Запорожца». Российский лидер предпочел сиденье пассажира, а украинский (при его-то росте) не без труда протиснулся за руль. И сделал пару кругов по резиденции.