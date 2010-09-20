Жена Зеленского не хочет второго ребенка?

«Квартальщик» Владимир Зеленский рассказал, что из-за работы не то чтобы с друзьями, он с семьей не успевает видеться. «Времени на родных не хватает. Я возвращаюсь домой поздно ночью и целую дочь с женой, которые уже спят. Утром проделываю то же самое, а они еще спят. Сам сплю по 4 часа в сутки. Единственное семейное мероприятие, которое мне удалось посетить в последнее время – 60-летие мамы», - говорит Зеленский. На вопрос о том, строгий ли он отец, артист отвечает: «Я строгий?! Не-е-е-ет! Я тряпка!» «Дочке Саше 6 лет, но она еще в садике. На следующий год отдадим в школу», - рассказывает Зеленский, подчеркивая, что дочь не ходит в кружки и иностранные языки не изучает. «Я сам в первом классе читать не умел! А ей достаточно того, что она умеет. В этом заслуга нашей мамы Леночки. Я считаю, что у ребенка должно быть детство. Я Сашку ничего не заставляю делать. Нравится ей гонять на роликах – она гоняет. Могу сказать больше: Сашка – предводитель банды на роликах», - говорит артист. На вопрос, не хочет ли он еще одного ребенка, Зеленский говорит: «Конечно, хочу и даже планирую. Только вот второй человек, с которым у нас это получалось, не планирует».