Британский премьер получает меньше учителя

Годовая зарплата премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона составляет 142,5 тыс. фунтов стерлингов (227 тыс. долл). Оказалось, что британские участковые врачи, учителя, полицейские и военные получают гораздо больше Глава правительства находится только на 9187-м месте по размеру зарплаты среди госслужащих, передает ПРАЙМ-ТАСС. Наиболее высокооплачиваемыми в стране оказались участковые врачи. Двое из них имеют годовую зарплату в размере 475 тыс. фунтов (742 тыс. долл). А учитель на западе Англии получает из бюджета 232 тыс. фунтов (363 тыс. долл). Больше премьера получают также многие сотрудники полиции и военные. В Великобритании зарплата государственному служащему начисляется в зависимости от его личного вклада в конкретное дело. Как известно, после прихода к власти в мае нынешнего года Кэмерон распорядился уменьшить свою зарплату на 5%. Впрочем, британский премьер не нуждается в зарплате, поскольку является миллионером и выходцем из зажиточной английской семьи. Он закончил знаменитый Итонский колледж, образование в котором платное и учиться в котором могут только дети очень состоятельных родителей.