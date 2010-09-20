Ольга Сумская вывела звезд на митинг против застройки сквера

В Киеве вокруг Павловского сквера, что на Гоголевской, разгораются страсти. Теперь здесь хотят строить не высотку, как планировали раньше, а храм Высотка же разместится здесь же, на месте усадьбы Орловского. Местные жители (а среди них — известные люди) в ужасе, пишет газета Сегодня. «Я живу неподалеку, этот парк — единственный в округе. Построят храм — застроят и все остальное пространство. Поэтому я вывела людей на митинг», — сказала актриса Ольга Сумская. К акции присоединились кинорежиссер Роман Балаян, шоумен Андрей Джеджула, телеведущая Маричка Падалко. По словам Сумской, она сама видела распоряжение мэрии о застройке этого участка, подписанное мэром. «Мы будем протестовать, до Азарова дойдем», — говорит местный житель, писатель Андрей Дмитрук. Тем временем церковники уверяют, что ничего о храме не знают. «Мы не строим там ничего и не собираемся», — говорит пресс-секретарь УПЦ (МП) Василий Анисимов. Аналогичный ответ дали и в УПЦ КП. В земельной комиссии Киевсовета не смогли ответить, был ли землеотвод на Гоголевской.