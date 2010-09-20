Колесников предложил спрятать от киевлян майбахи

Вице-премьер-министр Украины Борис Колесников считает, что простых киевлян нужно избавить от политической жизни и разгрузить центр столицы от служебного транспорта, построив подземные паркинги Об этом он заявил в эфире программы «Шустер Live». «Париж не намного больше Киева. И пробок в центре практически нет. Потому что очень грамотно организованы тоннели», - отметил он. Колесников отметил, что «у Киева были эти деньги», правительство выделило Киеву на инфраструктуру « 700-800 млн долл.», но «на них просто покупались голоса». «Надо отделить простых киевлян от проблем столицы. От Грушевского нужно выкопать огромный паркинг, туда спрятать все эти майбахи», - предложил он. «Киевлян должны избавить от этой обузы, от политической жизни столицы», - считает Колесников.