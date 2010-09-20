Зеленский посвятит Януковичу «Приключения венка»

Этой осенью «Вечерний квартал» будет праздновать 5-летие. Съемки юбилейных выпусков состоятся в середине октября, а поздравить команду проекта придут Николай Басков, Ани Лорак, Тимур Родригес, Маша Распутина и другие знаменитости. Зеленский пресек разговоры о том, что шутить над действующей властью они больше не будут. - Виктору Януковичу от нас достанется, - загадочно улыбнулся Владимир. - В частности, в нашей программе появится новая специальная рубрика - «Приключения венка»… Также осенью «квартальцы» засветятся в очередной части «Сватов» и выпустят свежие выпуски юмористического шоу «Пороблено в Украине». - Мы сделаем пародии «Доктор К» (ее герой - некий симбиоз Комаровского и Хауса) и «Секс в П.Г.Т», но больше всего достанется рекламным роликам, которые идут на украинских каналах, - поделился Зеленский. - У нас и так куча судебных исков от различных компаний - обижаются они на нас. Теперь будет еще больше.