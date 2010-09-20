Янукович в Глухове оставил машину без ручника

В городе Глухове Сумской области президент Украины Виктор Янукович во время участия в международном автопробеге Санкт-Петербург – Москва – Киев не поставил свой автомобиль на ручной тормоз, из-за чего машина покатилась назад. Об этом сообщает "КоммерсантЪ-Украина". Дмитрий Медведев въехал на площадь на собственной "Победе" белого цвета. Виктор Янукович тоже ехал на "Победе", только вишнево-кофейной. На украинском авто был номерной знак "Дружба", а на российском простой номер – "Х 315 РЕ". "Было заметно, что украинский президент давно не сидел за рулем. Когда он стал выходить из машины и одной ногой стоял на асфальте, его "Победа" начала медленно катиться назад. Господину Януковичу пришлось быстро вернуться в машину, чтобы поставить ее на ручной тормоз", - пишет издание. Напомним, ранее Виктор Янукович отмечал, что имеет большой опыт вождения автомобилей. "Я старый автомобилист", - сказал он 17 сентября.