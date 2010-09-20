Один из последних снимков Леннона продадут с аукциона

Фотография Джона Леннона и Йоко Оно, сделанная Анни Лейбовиц незадолго до убийства экс-битла, выставлена на аукцион Swann Auction Galleries. Фотосессия, в ходе которой был сделан снимок, проводилась 8 декабря 1980 года в Нью-Йорке по заказу журнала Rolling Stone. На фото музыкант запечатлен лежащим в обнимку со своей женой. Другой снимок из этой серии, где Леннон, обнимая Оно, позировал обнаженным, стал всемирно известным, позже попав на обложку Rolling Stone. Вечером того же дня после фотосессии Леннон был убит около своего дома поклонником Марком Чэпменом, который ныне отбывает пожизненное заключение в тюрьме. Торги состоятся 19 октября в Нью-Йорке. Устроители аукциона рассчитывают выручить за снимок от 10 до 15 тысяч долларов. Фотография не принадлежит Анни Лейбовиц и выставлена на торги частным коллекционером, чье имя не раскрывается.