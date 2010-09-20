За Лужкова заступилась жена

Батурина назвала борьбу с ее мужем подготовкой к выборам Подготовкой к президентским выборам 2012 года объяснила информационную войну ряда федеральных телеканалов против своего мужа — мэра Москвы Юрия Лужкова — глава компании «Интеко» Елена Батурина. В интервью американскому журналу The New Times, которое она дала из Австрии по Skype, миллиардерша объяснила, что в Кремле просто сочли ее мужа опасным — мол, в будущей предвыборной гонке может принять сторону не президента Дмитрия Медведева, а премьера Владимира Путина. При этом супруга Лужкова заявила, что ее муж не рассматривает вопрос об участии в президентских выборах, а также, что они не собираются эмигрировать, даже если Лужков лишится своего поста. Батурина прокомментировала и показанный по НТВ фильм о себе — «Дорогая Елена Николавна», в котором рассказывается, как рабочая московского завода «Фрезер» стала самой богатой россиянкой (сейчас состояние Батуриной около $1 млрд), занявшись сначала поставками компьютерных классов в московские школы, потом производством пластиковых ведер и кресел, а затем, прикупив пару цементных заводиков, — строительством домов и офисов в столице. «Ну хорошее название! Люди смотрели советское кино, такой фильм был «Дорогая Елена Сергеевна», — пояснила Батурина со смехом, не увидев в этой ленте ничего порочащего ее имидж. Зато семья готовит иски к телеканалам за ленты, критикующие деятельность Лужкова, — их градоначальник считает порочащими его честь и достоинство.