Восьмирічний син Бекхемів займеться дизайном дитячих окулярів

Восьмирічний син англійського футболіста Девіда Бекхема і його дружини Вікторії, Ромео, вирішив стати дизайнером. Хлопчик вже зайнявся розробкою власної лінії дитячих сонячних окулярів. Модний лейбл Ромео Бекхема буде носити назву RB. Ромео вже давно просив батьків дозволити йому займатися модою, і ось тепер футболіст і його дружина дозволили хлопчику почати кар'єру дизайнера. Чи будуть батьки допомагати синові розробляти дизайн окулярів, не уточнюється. Лінзи сонячних окулярів під маркою RB будуть затримувати ультрафіолет з допомогою спеціальних UV-фільтрів, що зробить їх безпечними для носіння. Як скоро окуляри від Ромео Бекхема надійдуть у продаж, поки не повідомляється. Син Девіда і Вікторії Бекхемів - не єдина дитина знаменитостей, яка захоплюється модою. Так, наприклад, дизайном дитячого одягу спільно з батьками займаються дочка Тома Круза і Кеті Холмс, 4-річна Сурі, а також дочка супермоделі Хайді Клум, 6-річна Лені.