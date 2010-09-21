Ющенко написал Януковичу высокопарное письмо о свободе

Экс-президент Украины Виктор Ющенко призывает нынешнего главу государства Виктора Януковича не поступаться суверенитетом Украины. Об этом говорится в открытом письме экс-президента Украины Ющенко к Януковичу. Текст документа размещен на официальном сайте партии “Наша Украина”. “Убежден, что Вы не желаете, чтобы Украина поступилась суверенитетом, чтобы роль Президента сводилась к выполнению распоряжений извне”, - отмечает в письме Ющенко. Он отмечает, что обращается к Януковичу с мыслями о будущем нашей страны. “О том, какую страну творит наше поколение – и какую страну передадим нашим детям”, - отмечает экс-президент. “Бурная история Украины демонстрирует: только имея собственное государство, только собственноручно хозяйничая в собственном доме, украинский народ может жить, развиваться, занимать достойное место среди других народов. Утрата своего государства всегда означала муки и смерть, как для патриотов, так и тех, кто уничтожает Украинское государство”, - пишет Ющенко. Он отмечает, что украинских людей использовали “как пушечное мясо во имя чужих интересов”. “Украинские земли и богатства питали чужие амбиции. “А рабы, подножки, грязь Москвы, Варшавский мусор” – руководители, способствовавшие потере Украиной свободы, – едва ли не первыми шли под нож новых хозяев”, - подчеркивает лидер “Нашей Украины”. Ющенко отмечает, что только демократическая Украина может быть свободной и независимой, потому что она опирается на поддержку всего общества. “Демократической власти не нужно будет опираться на чью-то поддержку извне. Даже проиграв выборы, политики в демократической стране понимают, что смогут победить в следующий раз – и работают на страну”, - пишет Ющенко. “В конечном итоге, знание своей истории, понимание своих корней, честная дискуссия относительно событий прошлого, которые влияют на сегодняшнее и будущее, формируют единство нации – это лучшая прививка от “неполноценности”, “малороссийства”. Как отмечала Леся Украинка, малороссийство – это всегда капитуляция”, - добавил экс-президент. По его мнению, Янукович не желает, чтобы Украина поступилась суверенитетом, чтобы роль президента сводилась “к выполнению распоряжений внешне”. “Украина имеет шанс сохранить независимость и стать одной из ведущих стран Европы, лишь если сохранит свободу, демократический строй и национальное единство. Я, моя политическая сила, общественные организации, украинские граждане есть и будут оставаться твердыми и непреклонными сторонниками этого курса страны”, - говорится в письме Ющенко.