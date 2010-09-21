У Ахметова отрицают покупку Киевского ЦУМа

В пресс-службе СКМ нам сообщили, что купили лишь небольшую миноритарную долю в легендарном столичном торговом центре Сегодня в СМИ появилась информация о том, что самый известный универмаг страны - киевский ЦУМ - перешел в собственность структур, подконтрольных Ринату Ахметову, в частности, Эста-холдинг. В холдинге же опроверги информацию о том, что СКМ стал новым владельцем столичного центрального универмага. "В рамках Группы СКМ управление всем бизнесом в области недвижимости осуществляет Эста-Холдинг. В рамках стратегии развития этого бизнеса Группы, ЭСТА среди прочего на данный момент проводит анализ возможностей своего участия в Киевском ЦУМе, в том числе - приобрела миноритарный пакет в этом бизнесе. При этом на данный момент Киевский ЦУМ не входит в состав Группы СКМ. Таким образом, говорить о том, что СКМ напрямую, или опосредовано осуществляет контроль над объектом, нет оснований", - сообщили "Сегодня" в пресс-службе СКМ.