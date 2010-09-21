Янукович поздравил Ахметова с днем рождения

Президент Виктор Янукович поздравил народного депутата и бизнесмена Рината Ахметова по случаю дня рождения. "Чрезвычайно ценю и глубоко уважаю Вас как мудрого и принципиального человека, настоящего профессионала, который своим неутомимым самоотверженным трудом внес весомый личный вклад в становление и развитие отечественной экономики, повышение конкурентоспособности украинской продукции на мировых рынках", - заявил президент. "Невозможно переоценить Ваши достижения на пути подготовки Украины к ЕВРО -2012, способствующие укреплению имиджа нашего государства на международном уровне и популяризации футбола в Украине. Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья, семейного уюта, вдохновения и новых достижений на ниве служения народу Украины", - говорится в поздравлении. Долларовый миллиардер, член Партии регионов и ее парламентской фракции родился в Донецке в семье шахтера из Татарстана. В 2001 году окончил Донецкий национальный университет по специальности "маркетинг (квалификация - экономист). Его считают самым богатым человеком Украины. Свои доходы он получает от более чем 90 предприятий, которые прямо или опосредованно контролируются крупнейшей в Украине управляющей компанией "Систем Кэпитал Менеджмент" Численность сотрудников предприятий, вращающихся на орбите СКМ, - более 160 тысяч человек.