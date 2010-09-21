Иглесиас изменяет Курниковой

Испанский певец проводит время с певицей, с которой совсем недавно записал дуэтную песню. Энрике Иглесиас, похоже, в очередной раз увлекся. В этот раз он сходит с ума от Николь Шезрингер. Парочка недавно выпустила совместный хит «Heartbeat» и снялась в сексуальном музыкальном видеоклипе. А в эти выходные Энрике с Николь посетили один из лондонских ресторанов. Поговаривают, что во время совместной работы Иглесиас по-настоящему запал на Николь Шезрингер. Их отношения трудно назвать просто дружескими или просто рабочими