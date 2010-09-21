Леонардо ДиКаприо купил черепаху

Голливудский актер Леонардо ДиКаприо приобрел 10-летнюю породистую черепаху Сулкату за 400 долларов. Звезда Титаника Леонардо ДиКаприо заказал себе подружку за 400 баксов. После посещения калифорнийской выставки рептилий, состоявшейся на прошлой неделе, актер решил купить себе нового домашнего зверька - породистый черепаху. Лео приехал на выставку, чтобы купить 10-летнюю черепаху Сулкату. ДиКаприо заранее заказал животное, родина которой Африка, в калифорнийском магазине Prehistoric Pets. 35-летний голливудский сердцеед прибыл на конференцию в компании коллеги по съемочной площадке фильма "Начало" Лукаса Хааса.