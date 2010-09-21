Билл Гейтс оставил своих детей без наследства

Председатель совета директоров компании Microsoft и один из богатейших людей планеты Билл Гейтс заявил, что не видит смысла оставлять свое состояние в наследство собственным детям. По словам миллиардера, этот шаг не принесет никакой пользы ни для них, ни для общества. Отметим, что в 2008 году Гейтс оставил ежедневную работу в Microsoft для того, чтобы заняться благотворительной деятельностью. Вместе со своей женой он организовал Фонд Билла и Мелинды Гейтс, деятельность которого направлена на борьбу с болезнями и голодом в странах третьего мира. У миллиардера трое детей – 14-летняя Дженнифер, 11-летний Рори и 8-летняя Фиби. Бизнесмен утверждает, что отдаст своим детям часть денег, но эта сумма не будет значительной частью его состояния. Гейтс считает, что его дети должны работать, но при этом чувствовать родительскую заботу.