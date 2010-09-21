Сара Джессика Паркер разрыдалась на службе по Александру МакКуину

Кейт Мосс, Стелла МакКартни, Наоми Кемпбелл и Сара Джессика Паркер почтили память дизайнера Александра МакКуина на поминальной службе в соборе Святого Павла. Напомним, что в феврале этого года 40-летний модельер повесился в своей лондонской квартире, предварительно выпив коктейль из снотворных. Не смотря на печальное событие, все постарались выглядеть достаточно элегантно, пишет «Комсомольская правда». Звезда «Секса в большом городе», Сара Джессика Паркер надела белое платье и черное приталенное пальто. На ногах у актрисы красовались туфли на невероятно высоких каблуках. Наоми выбрала наряд из перьев и кожи, дополненный высокими ботфортами. А Кейт надела черное платье с глубоким декольте, утеплившись приталенным пиджаком. На ногах у модели были скромные туфли от Christian Louboutin. Во время самой службы некоторые из знаменитых дам не могли сдержать слез. Сара Джессика Паркер поначалу пыталась скрыть эмоции, но затем стала вытирать мокрые от слез глаза.