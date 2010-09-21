Замы Черновецкого остались без премий

Без надбавок, которые нередко составляют большую часть зарплаты, несколько столичных чиновников остались и в прошлом месяце. Как заявил первый заммэра Александр Попов, некоторых заммэра и начальников главков лишат премий за сентябрь, пишет газета Сегодня. Напомним, без надбавок, которые нередко составляют большую часть зарплаты, несколько чиновников остались и в прошлом месяце. Тогда — из-за того, что игнорировали распоряжения Попова, теперь — из-за долгов по зарплате на вверенных им предприятиях. «До конца сентября мы планируем выйти на нулевую задолженность по заработной плате на коммунальных предприятиях. За исключением одного-двух предприятий, которые на стадии банкротства, однако это небольшие суммы. Поэтому вопрос долгов очень важен», — заявил Попов. Премия одного высокопоставленного чиновника вполне бы могла погасить 3-5 зарплат обычных «клерков» в мэрии, ведь в аппарате КГГА говорят, что премии замов могут составлять до 15 тысяч гривень (в целом получают 17—18 тысяч).