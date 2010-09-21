Говорят, Зеленский станет генпродюсером телеканала Интер

В ноябре известный шоумен Владимир Зеленский займет кресло генпродюсера телеканала Интер, пишет издание Сегодня. По данным газеты, на место главы правления Сергея Созановского придет Ярослав Порохняк (вице-президент Inter Media Group, который якобы вместе с главой СБУ Валерием Хорошковским купил 95 квартал). "Никакой сенсации в этом нет. Слухи о том, что Сергей уйдет, ходят уже год. Он просто устал. После Нового года его забрала из кабинета скорая помощь. Плюс его подкосил уход Егора Бенкендорфа. Поэтому место Созановского займет Порохняк - он будет заниматься бюджетом, он мощный юрист и финансист", - сказал источник в руководстве канала. "А Володя Зеленский будет заниматься креативом. При этом он продолжит заниматься и 95 кварталом - это же его бренд", - добавил источник. В пресс-службе Интера сообщили, что официальной информации о смене руководства у них нет. Напомним, вчера, 20 сентября, МедиаБизнес со ссылкой на собственные источники сообщил, что глава правления телеканала Интер Сергей Созановский в октябре покинет телеканал.