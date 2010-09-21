Робби Уильямс нашел у себя загадочную болезнь

По словам певца, он лишь недавно выяснил, что страдает не от депрессии, а совсем от другого заболевания. Такие новости, по словам Робби, перевернули всю его жизнь. «Я думал, что страдаю от апатии и депрессии, и был уверен, что такая особенность моей личности, - говорит Уильямс. - Всего несколько месяцев назад я узнал, что много лет страдал от какой-то болезни, из-за которой и впадаю в апатию и депрессию. Все это время я не получал необходимого лечения». Робби также признался, что слава, обрушившаяся на него во времена группы Take That и в начале сольной карьеры, буквально «свела его с ума». «Элтон Джон сходил с ума, Элвис сходил с ума, я тоже сходил с ума. Любой артист на каком-то этапе карьеры сходит с ума», - считает Уильямс.