Эвелина Хромченко триумфально вернулась в L’Officiel

Одна из самых влиятельных женщин в мире российской моды - Эвелина Хромченко назначена международным редакционным директором Издательского Дома Les Editions Jalou (Les Editions Jalou International Editorial Director) и вновь станет главным редактором журнала L'Officiel. Уход Эвелины Хромченко в мае 2010 года с поста главного редактора одного из влиятельных журналов о моде вызвал широкий резононс в СМИ. Эвелину Хромченко не раз признавали "иконой стиля". Эвелина родилась в Москве в семье экономиста и преподавательницы русского языка и литературы. Окончила московскую специализированную школу №1217 с углубленным изучением английского языка. Затем поступила в МГУ им. М.В.Ломоносова на дневное отделение факультета журналистики (отделение телевидения и радиовещания), окончила с красным дипломом. Карьера Эвелины Хромченко неразрывно связана с модой: еще во время учебы в университете она реализовала проект первой в стране радиопрограммы для девочек-подростков "Спящая красавица", которая была посвящена вопросам моды и красоты. Далее последовало создание первого журнала для девочек-подростков "Маруся", работа обозревателем моды на радио "Европа плюс", создание агенства "Артефакт" вместе с супругом Александром Шумским, внештатное сотрудничество с "Cosmopolitan", "Elle", "Огонек", газетами "Известия", "Сегодня", "Комсомольская правда". С января 1998 года Эвелина Хромченко возглавляла русское издание журнала о моде L'Officiel, являясь главным редактором и креативным директором журнала. В мае 2010 покинула пост главного редактора L'Officiel, а уже в сентябре 2010 года стало известно о ее возвращении в журнал. Эвелина Хромченко признается, что в детстве очень любила рисовать. Самым запоминающимся подарком стал набор фломастеров, подаренный на Новый год. Помимо модных пректов, Эвелина курирует ряд выставок и арт-проектов, а также снимается в кино - в роли себя самой, передает РИА Новости. Кроме того, в 2006 году в российском дубляже фильма "Дьявол носит Prada" Эвелина Хромченко озвучила главную героиню - главного редактора нью-йоркского модного журнала "Подиум" Миранду Пристли (Мерил Стрип). А с июля 2007 является одной из соведущих популярного шоу "Модный приговор" на Первом канале.